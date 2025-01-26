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Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Geçti

Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Geçti
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Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, sahasında Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. Oğulcan Çağlayan'ın iki gol attığı maçta Eze, 13. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Eze'nin Caner Osmanpaşa'ya müdahalesi sonrasında VAR'dan hakem Yiğit Arslan'a izleme tavsiyesi geldi. Hakem Arslan VAR monitörüne giderek pozisyonu tekrar izledi.

13. dakikada Caner'in yüzüne dirsek ile temasından dolayı hakem Yiğit Arslan, Eze'ye doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

52. dakikada Mendes'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

84. dakikada Muharrem'in ortasında arka direkte Oğulcan'ın gelişine vuruşunda top kaleci Erdem'in sağından filelerle buluştu. 2-0

90+3. dakikada sağ kanattan Oğulcan'ın ortasında kale önünde Furkan kafayla topu ağlara gönderdi. 3-0

Hakemler: Yiğit Arslan, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa (Tarkan Serbest dk. 46), Yunus Emre Gedik (Muharrem Cinan dk. 67), Pedrinho, Samet Yalçın, Oğulcan Çağlayan, Yusuf Cihat Çelik (Josip Vukovic dk. 67), Ryan Mendes (Furkan Gedik dk. 89), Markao (Ahmet Sağat dk. 73)

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalıü, Barış Alıcı

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Berkay Sülüngöz (Murat Akça dk. 83), Alpaslan Öztürk, Jerenimo Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Jetmir Topalli dk. 65), Bekir Karadeniz, Del Valle, Eze

Yedekler: Emre Koyuncu, Dorde Denic, Erdem Özgenç, Erdem Çalık, Welinton Souza Silva, Mustafa Çolak, Arin Tunç Ataç, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Evrim Esendemir

Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 52 ve 84), Furkan Gedik (dk. 90+3) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Eze (dk. 13) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Yunus Emre Gedik, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın (Kocaelispor), Enes Keskin, Berkay Sülüngöz (Pendikspor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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