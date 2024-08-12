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Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı için hazırlıklara başladı. Takımın oyuncuları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Sezona Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Kocaelispor, sezonun ikinci haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Körfez Burunga Tesislerinde başladı. Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Josip Vukovic idman öncesinde yaptığı değerlendirmede kariyeri boyunca farklı pozisyonlarda oynadığına dikkat çekerek, "Ben daha çok altı numara oynamayı seviyorum. 8 numarada oynayabiliyorum. Yani tabii ki takımıma katkıda bulunabileceğim her koşulda oynarım" dedi.

Vukovic: "Sürekli birbiriyle oynamış oyuncuları var"

Pendikspor maçıyla ilgili iyi şeyler düşündüğünü anlatan Vukovic, "Çünkü şöyle çok uzun süredir, yaklaşık iki yıldır birbiriyle oynayan, sürekli birbiriyle oynamış oyuncuları var ve aslında birbirlerini de çok iyi tanıyorlar. Yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bizim adımıza bir avantaj olacak şey de onların ilk maçı oynamadan sonuç almaları. Artık cuma günü göreceğiz" diye konuştu.

Markao: "Takımın ihtiyacını görerek oyuna girdim"

Takımın iyi bir kamp süreci geçirdiğini anlatan ve maçta bunun meyvelerini de aldığını belirten Markao, "Oyuna girerken öz güven hissettim ve takımın ihtiyacı olduğunu görerek girdim oyuna. Katkıda bulunarak takımıma yeterli destek olduğumu düşünüyorum. Bu ateşli taraftarın önünde oyuna girmekten büyük keyif aldım. Bütün takım arkadaşlarımın da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Daha sonra taraftarla kutlama yapmak beni çok mutlu etti" dedi.

Şu kadar gol atacağım demeyi seven bir oyuncu olmadığını anlatan Markao, "Ben forvet oyuncusuyum. ve her forvet oyuncusu oyuna girdiği zaman tek bir hedefi vardır. Gol atmak. Ben de oyuna girdiğim zaman bunun peşinde koşturacağım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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