Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile yolları ayırıyor

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı stoper Oleksandr Syrota ile yollarını ayırıyor. Syrota'nın Amed Sportif Faaliyetler ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, sezon başında Dinamo Kiev'den kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Oleksandr Syrota ile yolları ayırıyor. Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın duyurduğu ayrılığın resmileşmesinin ardından Ukraynalı savunmacı Syrota'nın prensipte anlaşmaya vardığı Amed Sportif Faaliyetler'e imza atması bekleniyor. Syrota bu sezon Kocaelispor formasıyla 6'sı lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta görev yaptı. - KOCAELİ