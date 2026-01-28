Kocaelispor, Oleksandr Syrota ile yolları ayırıyor

Haberler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kiralık stoper Oleksandr Syrota ile sezon sonuna kadar süren sözleşmesini sonlandırdı. Syrota'nın Amed Sportif Faaliyetler ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı stoper Oleksandr Syrota ile yollarını ayırıyor. Syrota'nın Amed Sportif Faaliyetler ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, sezon başında Dinamo Kiev'den kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Oleksandr Syrota ile yolları ayırıyor. Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın duyurduğu ayrılığın resmileşmesinin ardından Ukraynalı savunmacı Syrota'nın prensipte anlaşmaya vardığı Amed Sportif Faaliyetler'e imza atması bekleniyor. Syrota bu sezon Kocaelispor formasıyla 6'sı lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta görev yaptı. - KOCAELİ

