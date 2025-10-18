Haberler

Kocaelispor, Konyaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Kocaelispor'un gollerini Tayfur Bingöl ve Keita atarken, Konyaspor'un golleri Umut Nayir ve Pedrinho ile geldi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 26 Calusic), Guilherme, Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 74 Jinho Jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir

Kocalispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Nonge (Dk. 84 Samet Yalçın), Agyei (Dk. 72 Can Keleş), Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Serdar Dursun

Goller: Dk. 44 ve 71 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor), Dk. 51 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 21 Guilherme, Dk. 45+1 Muleka, Dk. 60 Adil Demirbağ, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 45+3 Ahmet Oğuz, Dk. 49 Balogh, Dk. 89 Jovanovic, Dk. 90+5 Muharrem Cinan (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

49. dakikada ev sahibi takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Ndaou'nun ortasında Umut Nayir, Balogh'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı kaleci Jovanovic'in sağından ağlara gönderdi: 1-1

63. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Linetty'nin sağ kanattan pasında Keita'nın uzaktan sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2

71. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Keita'nın ara pasında Tayfur Bingöl'ün kale önünden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3

77. dakikada Adil Demirbağ'ın sağ kanattan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-3

Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
