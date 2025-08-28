Kocaelispor, Kaleci Ahmet Hasan Göcen ile Sözleşmesini Sona Erdirdi

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, genç kaleciye emekleri için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, 22 yaşındaki kaleci Ahmet Hasan Göcen ile yollarını ayırdı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Hasan Göcen'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ahmet Hasan Göcen'e emekleri için teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Genç kaleci, Kocaelispor formasıyla 2024-2025 sezonunda 2 maça çıkmıştı.

