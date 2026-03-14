Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor : Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Keita, Show, Churlinov, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Rivas

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç, Jevtovic, Berkan Kutlu, Andzouana, Arif Boşluk, Nagalo, Muleka, Olaigbe, Melih İbrahimoğlu

Sarı kart: Dk. 45+2 Show ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

2. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci direk dibinden topu kornere çeldi.

23. dakikada Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz'un ortasına gelişine vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü topu direk dibinden kornere gönderdi.

Maçtan notlar

Kocaelispor'da 100. maçına çıkan kaleci Gökhan Değirmenci için maç öncesi plaket töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Recep Durul, Gökhan Değirmenci ile birlikte kulübün 100 maç barajını 41 yıl önce aşan Erhan Arslan ve 26 yıl önce bu rakama ulaşan Dumitru Stingaciu'ya plaket verdi.