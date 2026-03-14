Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ve TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç öncesinde Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, 100. maçını kutladı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor : Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Keita, Show, Churlinov, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Rivas

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç, Jevtovic, Berkan Kutlu, Andzouana, Arif Boşluk, Nagalo, Muleka, Olaigbe, Melih İbrahimoğlu

Sarı kart: Dk. 45+2 Show ( Kocaelispor )

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

2. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci direk dibinden topu kornere çeldi.

23. dakikada Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz'un ortasına gelişine vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü topu direk dibinden kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kocaelispor'da 100. maçına çıkan kaleci Gökhan Değirmenci için maç öncesi plaket töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Recep Durul, Gökhan Değirmenci ile birlikte kulübün 100 maç barajını 41 yıl önce aşan Erhan Arslan ve 26 yıl önce bu rakama ulaşan Dumitru Stingaciu'ya plaket verdi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
Gece yarısı sokakta yürürken başından vurdular
Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
İran petrolünün kalbi vuruldu, ABD 5 savaş uçağını daha kaybetti
Emeklinin dört gözle beklediği gün geldi