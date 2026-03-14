Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ve TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç öncesinde Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, 100. maçını kutladı.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Kocaelispor : Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Keita, Show, Churlinov, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl, Rivas
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç, Jevtovic, Berkan Kutlu, Andzouana, Arif Boşluk, Nagalo, Muleka, Olaigbe, Melih İbrahimoğlu
Sarı kart: Dk. 45+2 Show ( Kocaelispor )
2. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci direk dibinden topu kornere çeldi.
23. dakikada Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz'un ortasına gelişine vurdu. Kaleci Bahadır Güngördü topu direk dibinden kornere gönderdi.
Maçtan notlar
Kocaelispor'da 100. maçına çıkan kaleci Gökhan Değirmenci için maç öncesi plaket töreni düzenlendi.
Kulüp başkanı Recep Durul, Gökhan Değirmenci ile birlikte kulübün 100 maç barajını 41 yıl önce aşan Erhan Arslan ve 26 yıl önce bu rakama ulaşan Dumitru Stingaciu'ya plaket verdi.