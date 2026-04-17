Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Göztepe ile mücadele edecek.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, 29 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucu topladığı 35 puanla haftaya 9. sırada giriyor.

Ligin ikinci devresinden bu yana sahasındaki 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Körfez ekibi, deplasmanda 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'deki son maçında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor, Göztepe karşısında galibiyeti hedefliyor.

Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic, Balogh, Petkovic ve Muharrem Cinan maçta forma giyemeyecek.