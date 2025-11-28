Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarıda Serdar Dursun'un golüyle ev sahibi ekip 1-0 üstünlük sağladı. Maç devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada sağdan Linetty'nin kullandığı köşe atışında Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda yerden seken topu Serdar Dursun kafayla ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 1-0
37. dakikada sağ kanattan Agyei'nin ceza sahasına ortasında Haidara'nın çaprazdan sert şutunda kaleci Velho topu kornere çeldi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Massadio Haidara, Cafumana Show, Karol Linetty, Daniel Agyei, Tayfur Bingöl, Darko Churlinov, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Habip Ali Keita, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Aleksandr Syrota, Can Keleş, Joseph Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Metaj Hanousek, Dele Bashiru, Samed Onur, Dilhan Demir, Metehan Mimaroğlu, Tongya Heubang, Mbaye Niang
Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Kevin Csoboth, Sekou Koita, Dal Varesanovic, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Serdar Dursun (dk. 24) (Kocaelispor) - KOCAELİ