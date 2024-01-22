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Kocaelispor, Emre Nefiz'in sözleşmesini feshetti

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Kocaelispor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüp, Nefiz'e verdiği emekler için teşekkür etti.

Kocaelispor, 29 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor bu sezon yeşil siyahlı formayla 2 maçta görev alan, 29 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Nefiz'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı Emre Nefiz'e teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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