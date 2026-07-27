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Kocaelispor, Churlinov ile yollarını ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov ile yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Darko Churlinov'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Darko Churlinov'a emekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Churlinov, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 30 maçta, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA
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