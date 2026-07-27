Kocaelispor, Churlinov ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Darko Churlinov ile yollarını ayırdı.
Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Darko Churlinov'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Darko Churlinov'a emekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Churlinov, geçen sezon Kocaelispor formasıyla 30 maçta, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: AA