Kocaelispor'dan Üç Futbolcu ile Yollar Ayrıldı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, futbolculara katkılarından dolayı teşekkür etti. Kocaelispor, yeni sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere yola çıktı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Josip Vukovic, Mehmet Yılmaz ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, orta alan oyuncusu Vukovic, savunma oyuncuları Yılmaz ve Osmanpaşa ile yolların ayrıldığı belirtilerek, yeşil-siyahlı takıma katkıları için futbolculara ayrı ayrı teşekkür edildi.

Bu arada, Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği kamp için yola çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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