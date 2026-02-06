Kocaelispor'da transferde son gün hareketliği

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala 2 oyuncusuyla yollarını ayıran Kocaelispor, 21 yaşındaki Mahamadou Susoho'nun ardından, yetiştirilebilmesi halinde yerli bir genç stoperi kadrosuna katacak.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün gece yarısı sona erecek. Vukovic dosyasından kaynaklanan transfer tahtasındaki tedbiri dönemin ortasında kaldıran Kocaelispor'da son gün hareketliliği yaşanıyor. Harcama limitlerinde ekside olduğu için sadece 'kontenjan' olarak ifade edilen 2004 ve üzeri doğum tarihli genç oyuncu transfer edebilen yeşil-siyahlılar, gün içerisinde bir yerli stoperi kadrosuna katmak için çalışma yapıyor.

Tarkan Serbest ve Oleksandr Syrota ile yolları ayıran Körfez ekibi, Manchester City U21 takımından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho'yu da 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

"Şu anda gündemimizde 1 transfer var" diyen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, yetiştirilebilmesi halinde söz konusu genç futbolcuyu açıklayacaklarını ifade etti. - KOCAELİ