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Kocaelispor'dan Sözleşme Uzatmaları

Kocaelispor'dan Sözleşme Uzatmaları
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Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ve kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmelerini uzattı. İki oyuncunun sözleşmeleri 2025-2026 sezonu sonuna kadar devam edecek.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'da sağ kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile kaleci Gökhan Değirmenci'nin sözleşmesi uzatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oğulcan ile Gökhan'ın sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonun kullanıldığı bildirildi.

Her iki futbolcunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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