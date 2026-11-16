Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelispor'da Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında puan hedeflediklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Fenerbahçe maçında puan hedeflediklerini söyledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Selçuk İnan, iyi mücadele ve doğru oyunla puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini, kaleci Onurcan Piri ise 3 puanı istediklerini söyledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamasında teknik direktör Selçuk İnan, milli arada İstanbulspor ile yaptıkları hazırlık maçında eksiklikleri giderme şansı yakaladıklarını söyledi.

Fenerbahçe ile sahalarında önemli bir maça çıkacaklarını aktaran İnan, "Amacımız iyi mücadeleyle, doğru oyunla puan ya da puanlar alabilmek. Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Fenerbahçe bu sene farklı grafikler çiziyor ama Emre hoca çok da başarılı, çok da sevdiğim, saygı duyduğum biri. Mutlaka bir hava katacaktır. Zaten çok önemli ve kaliteli oyunculara sahipler. Biz her zamanki gibi rakibimizin artılarını, eksilerini çalışacağız. İnşallah hedefimize ulaşırız." dedi.

"İvme yakaladık"

Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli kalecisi Onurcan Piri, Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

En iyi performansı sahaya yansıtmak için çalıştıklarını ifade eden Piri, "Bizim için önemli bir maç. Bir ivme yakaladık. Üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada da kalıcı olmak istiyoruz. Kaybedecek çok şeyimizin olduğu bir maç. En iyi sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz, 3 puan alıp yukarılardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Genç orta saha oyuncusu Mustafa Ege Bilim ise süre aldığı her dakika elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Antrenman

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Milli takımlarda olan Emir Ortakaya, Serhat Öztaşdelen ve Rivas ile sakatlığı bulunan Petkovic, Haidara, Show antrenmanda yer almadı. Zoukrou da bireysel çalıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Şeyh Mansur Taburu'nun tek kadın savaşçısı hayatını kaybetti

Taburun tek kadın askeriydi, artık hayatta değil

Adanaspor'un eski yıldızı Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Adanaspor'un eski yıldızı cumhurbaşkanı adayı oldu
Müzik dünyasının acı kaybı! Grup Laçin'in solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

Grup Laçin'den kahreden haber! O isim hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı47

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Altın yeni haftaya kayıpla başladı! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalar allak bullak, 13 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Uzman isim kızılcığın faydalarını tek tek saydı! Uyku detayı dikkat çekti

Nelere iyi geldiğini bilseydiniz evinizden eksik etmezdiniz
Deniz Seki yapımcı oldu! 'Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum'

Deniz Seki yeni meslek edindi! Artık bu işi yapacak
Güney Kıbrıs'ta skandal protesto! 'Türklere ölüm' sloganlarıyla sınıra yürüdüler

Skandal görüntü! Bayrağımızı yakıp "Türklere ölüm" sloganı attılar