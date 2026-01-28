Kocaelispor'da geçici transfer tedbiri kaldırıldı

Haberler

Kocaelispor'un eski futbolcusu Josip Vukovic'in alacakları nedeniyle FIFA tarafından uygulanan geçici transfer tedbiri, 290 bin Euro'nun ödenmesiyle kaldırıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a, eski futbolcusu Josip Vukovic'in alacaklarının ödenmemesi nedeniyle FIFA tarafından geçici transfer tedbiri uygulanmıştı. Yeşil-siyahlı yönetim tarafından futbolcunun 290 bin Euro ücretinin ödenmesinin ardından FIFA tarafından uygulanan geçici transfer tedbiri kaldırıldı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze FIFA Futbol Mahkemesi tarafından uygulanan geçici transfer tedbirine sebebiyet veren dosyanın ödemesi bugün itibariyle yapılmış olup, ilgili tedbirin kaldırılması amacıyla gerekli yasal prosedür başlatılmıştır. Taraftarlarımızın ve camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

