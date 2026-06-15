Kocaelispor'da altyapı koordinatörlüğüne Murat Tiraki getirildi

Kocaelispor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Tiraki getirildi.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, altyapı koordinatörlüğü görevi için kulübümüzde futbolculuk ve antrenörlük görevlerini üstlenmiş olan Murat Tiraki ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Murat Tiraki'ye yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.