Kocaelispor, Can Keleş'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Trendyol Süper Lig takımı Kocaelispor, Beşiktaş'tan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Can Keleş'i 2025-2026 sezonu sonuna kadar kiraladı. Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giymiş olan Keleş, yeni sezonda Kocaelispor'da mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kanat oyuncusu Can Keleş kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Beşiktaş AŞ arasında futbolcu Can Keleş'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giymişti.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Spor