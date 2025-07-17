Kocaelispor, Adana Demirspor'u 5-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor, hazırlık maçında Adana Demirspor'u 5-0 yenerek yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hazırlık maçında Adana Demirspor'u 5-0 yendi.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Kocaelispor, Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Kocaelispor'un gollerini 47. dakikada Barış Alıcı, 57 ve 90. dakikalarda Ahmet Sağat, 59. dakikada Samet Yalçın ve 60. dakikada Ryan Mendes kaydetti.

Yeşil-siyahlılar, yarın çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor
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