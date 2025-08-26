Kocaeli Kadın Basketbol, Jayda Curry ile Anlaştı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon Louisville Cardinals forması giyen guard Jayda Curry'i transfer etti. Curry, 14.4 sayı, 2.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamasıyla dikkat çekti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli Kadın Basketbol, guard Jayda Curry'i transfer etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Kocaeli Kadın Basketbol Spor Kulübü dış transferde şutör guard Egle Zabotkaite ve pivot Christelle Diallo'dan sonra guard Jayda Curry'i de kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Louisville Cardinals forması giyen Curry, 14.4 sayı, 2.6 ribaund ve 3.3 asist ortalamasıyla oynadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında guard Jayda Curry ile anlaşmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
