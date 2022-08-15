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Kocaeli haberi: Mehmet Sak Kocaelispor'da

Kocaeli haberi: Mehmet Sak Kocaelispor'da

Kocaeli spor haberi: Kocaelispor, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Sak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Sak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon öncesi kampında Atila Turan'ın şok sakatlığıyla sarsılan Kocaelispor, sol beke yeni transferini duyurdu. Son olarak Serik Belediyespor forması giyen Mehmet Sak ile anlaşıldı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Sak Spor Haberler

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