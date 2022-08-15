Haber : Kocaeli haber! Kartepe'de kupalar sahiplerini buldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber! Kartepe'de kupalar sahiplerini buldu

Kocaeli haber! Kartepe'de kupalar sahiplerini buldu

Kocaeli haberine göre Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Kartepe Kupası'nda 50 yaş kategorisinde Suadiyespor, 40-49 kategorisinde Köseköyspor şampiyon oldu.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen Kartepe Kupası'nda 50 yaş kategorisinde Suadiyespor, 40-49 kategorisinde Köseköyspor şampiyon oldu.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından "En Büyük Şampiyonluk Centilmenlik" sloganıyla düzenlenen Kartepe Kupası'nda şampiyonlar belli oldu. Derbent Stadı'nda 50 yaş kategorisinde Suadiyespor ile Köseköyspor karşı karşıya geldi. Çok çekişmeli ve mücadele ile geçen karşılaşmayı Suadiyespor Güngör Semer ve Yüksel Aytun'un golleri ile kazanırken, Köseköyspor'un tek golü Faruk Sarman'dan geldi. Suadiyespor - Köseköy karşılaşması 2-1 bitti. 40-49 kategorisinde Arslanbeyspor ile Köseköyspor karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ve mücadele ile geçen karşılaşmayı Köseköyspor Zafer Akbaş, İsmail Yılmaz ve Zafer Durmaz'ın iki golüyle 4-0 karşılaşmadan gelip ayrıldı.

"Siz sadece Kartepe'ye değil şehre örnek oldunuz"

Karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, emeklerinden ve desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkür etti. Törende söz alan Başkan Kocaman, "Buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz sadece Kartepe'ye değil şehre örnek oldunuz. Gençlerimize örnek oldunuz. Sporun ne kadar güzel olduğunu herkese gösterdiniz. Sıkıntı yaşanmadan turnuva sona erdi. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Kartepe'de yapılan en güzel birlikteliklerden biri budur" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Derbent Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title