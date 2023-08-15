Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası Finali

Bu yıl 11. kez düzenlenen Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası finalinde Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor ile Döşekevi Kuşçusofuluspor karşılaşacak. Karaisalı Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi tarafından organize edilen turnuvada 2 yarı final maçı tamamlandı. Bolatoğlu Kargo Bakiler Yeniköyspor, Adar Sigorta Yağıbasanspor'u 2-1 yenerek finale çıktı. Döşekevi Kuşçusofuluspor ise Turgay Işık Sürücü Kursu Eğlencebirliği'ni 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı 20 Ağustos Pazar saat 16.00'da Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor Tesisleri'nde oynanacak.