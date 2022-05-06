Kızılcabölükspor düşme-kalma sınavında

DENİZLİ (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de normal sezon yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ligde 2'nci Grup'ta son haftaya düşme hattında giren Kızılcabölükspor, evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı 9 sezondur yer aldığı profesyonel kategoriye tutunma hedefiyle ağırlayacak. Denizli temsilcisi, Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi kazanamazsa amatör lige düşecek. 4 takımın veda edeceği grupta 34 puanla 17'nci sırada yer alan Kızılcabölük'ün lige tutunması için zirve takipçisi Iğdır FK'yı yenerken, 35 puandaki Darıca Gençlerbirliği'nin aynı saatte evinde Kalecik FK'yı mağlup edememesi, ikili averajla gerisinde olduğu kendisiyle aynı puandaki Çarşambaspor'un da kazanamaması şart. 36 puandaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise son haftayı bay takım olarak geçecek. Kızılcabölük kazanır, Darıca ve Çarşamba da galip gelemezse ligde kalan takım olacak.

EGELİLER VEDA EDİYORTFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son haftalardaki çıkışıyla rahat bir konuma gelen Bergama Belediyespor, sezonu yarın saat 15.00'te çıkacağı Nevşehir Belediyespor deplasmanında bitirecek. 2'nci Grup'ta yıllar sonra mücadele ettiği ligde iddiası bulunmayan Kuşadasıspor, son maçta evi Özer Türk Stadı'nda İskenderunspor'u ağırlayacak. 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu Esenler Erokspor'a kaptırıp Play-Off'a bilenen ikinci sıradaki Fethiyespor ise son hafta Belediye Derincespor'la deplasmanda oynayacak. Tüm maçlar saat 15.00'te start alacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor