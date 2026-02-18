Kıvanç Tatlıtuğ'u bir anda önünde gören Galatasaraylı taraftar ne diyeceğini şaşırdı
Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından stat çıkışında Kıvanç Tatlıtuğ ile bir taraftar arasında yaşanan samimi anlar sosyal medyada gündem oldu.
- Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tribünden maçı takip etti.
- Maç sonrası stat çevresinde Kıvanç Tatlıtuğ'u fark eden bir Galatasaraylı taraftar yanına giderek sohbet etti.
- Kıvanç Tatlıtuğ ile taraftar arasındaki diyalog cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecenin ardından stat çıkışında yaşanan bir an, sosyal medyada gündem oldu.
MAÇ SONU KIVANÇ TATLITUĞ SÜRPRİZİ
Rams Park'ta tribünden karşılaşmayı takip eden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, maç sonrası stat çevresinde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kalabalık arasında Tatlıtuğ'u fark eden bir Galatasaraylı taraftar, heyecanla yanına giderek sohbet etti. İkilinin içten diyaloğu ve gülümseyen halleri çevrede bulunan diğer taraftarların da dikkatini çekti.
O anlar cep telefonlarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tatlıtuğ'un mütevazı tavırları ve taraftarla kurduğu sıcak iletişim futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Tarihi galibiyetin coşkusu stat dışında da sürerken, yaşanan bu samimi an geceye damga vuran detaylardan biri oldu.