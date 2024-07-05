Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş veda ediyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Şükrü Kayabaş, er meydanlarına vedaya hazırlanıyor.

Son 5 yıldır katıldığı organizasyonlarda veda konuşması yapan Kayabaş, çıraklarının ısrarıyla yeniden er meydanlarındaki yerini alıyor.

"Çayırın efsanesi" lakabıyla anılan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başcazgırı Kayabaş, bu yıl er meydanına veda etmekte kararlı.

Kayabaş, AA muhabirine, yaşı itibarıyla seyirciyle artık vedalaşma vaktinin geldiğini söyledi.

Son kez çıraklarının yoğun ısrarı üzerine er meydanına geldiğini anlatan Kayabaş, final müsabakalarında er meydanına kesin olarak veda edeceğini kaydetti.

Er meydanını çok sevdiğini dile getiren Kayabaş, 60 yıla yakın cazgırlık hayatında Balıkesirli ustası Şirin Mustafa'yı örnek aldığını dile getirdi.

Er meydanında birçok anısının olduğunu vurgulayan Kayabaş, "Şimdi benim yardımcım Emin Ger burada görev yapıyor. Buradaki bütün cazgırlar, başcazgırlığa aday." diye konuştu.

Cazgırlık kariyerine Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde başladığını anlatan Kayabaş, her işin başlangıcı gibi sonunun da olduğunu kaydetti.

Meslek hayatında sona geldiğini belirten Kayabaş, "Ben Kırkpınar'a gelince ayrı bir heyecanlanıyorum. Burası çok ayrı bir yer. Ben 60 yıla yakın bu meydandayım ama mikrofonu elime aldığımda heyecanlanıyorum. 30 ağanın ihalesini yaptım. Burada herhalde en eski benim. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. 'Ayrılacağım' diyorum ama talep oldu. Bir başlangıcın sonu var. Biz de sona geldik. Cazgır kardeşlerimin de önü açılmış olsun. Taleplerden dolayı bırakmadım ama bu sene kesin bırakıyorum Allah izin verirse." diye konuştu.