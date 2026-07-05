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Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk, Kırkpınar'da finale yükseldi

Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk, Kırkpınar'da finale yükseldi
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk, başpehlivanlık finaline yükseldi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

Edirne'de bulunan Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final müsabakaları, güreşseverlere büyük heyecan yaşattı. Günün ilk yarı final karşılaşmasında Erkan Taş ile Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyan Taş, adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final müsabakasında ise Feyzullah Aktürk ile Mustafa Taş, er meydanına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine üstünlük kuran Feyzullah Aktürk finale yükseldi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık finalinin adı Erkan Taş ile Feyzullah Aktürk oldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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