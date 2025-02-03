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Kırklarelispor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

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Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki Beşiktaş maçına hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarda pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı. Teknik direktör Ahmet Duman, maçın zevkli geçeceğine inandığını belirtti.

Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırklarelispor Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Duman yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Duman, AA muhabirine karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek zevkli bir maç olacağına inandığını söyledi.

Beşiktaş ile Kırklarelispor yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Spor
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