Kırıkkale FK, Zonguldak Spor'u 3-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 4. Grup 20. haftasında Kırıkkale FK, sahasında Zonguldak Spor Futbol Kulübü'nü 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Osman Arslantaş ve Yıldıray Koçal kaydetti.
TFF 3. Lig 4. Grup 20. haftasında Kırıkkale FK, sahasında karşılaştığı Zonguldak Spor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Levent Balcı, Fatih Deveci, İsmail Çetin
Kırıkkale Futbol Kulübü: Onur Behiç Özalgan, Nuri Melih Mursal, Emre Tosun, Yıldıray Koçal (Yusuf Ensar Poyrazlı dk. 87), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar (Sergen İlhan dk. 87), Emir Açıkgöz (Adem Ercan dk. 70), Fırat Sarı (Buğra Şahiner dk. 46), Emre Keleşoğlu, Ömer Turan (Behlül Aydın dk. 75), Seyit Mehmet Söğüt
Zonguldak Spor Futbol Kulübü: Zeki Furkan Kayalı, Güney Gençel, Embiya Ayyıldız, Mümin Uyar, Necati Bilgiç (Sefa Durmuş dk. 58), Onur Arı (Yiğit Kotan dk. 69), Umut Kerem Ayar, Ethem Ercan Pülgir (Arda Görmüş dk. 46), Gökhan Köseoğlu (Murat Elmacı dk. 69), Yusuf Emre Alyaprak (Hüseyin Yılmaz dk. 70) Gökhan Meral
Goller: Osman Arslantaş (dk. 28), Yıldıray Koçal (dk. 61), Osman Arslantaş (dk. 83) (Kırıkkale FK)
Sarı kartlar: Emre Tosun, Emir Açıkgöz, Onur Behiç Özalgan (Kırıkkale FK) - Ethem Ercan Pülgir, Umut Acar, Onur Arı (Zonguldak Spor Futbol Kulübü) - KIRIKKALE