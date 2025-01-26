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Kırıkkale FK ve Ağrı 1973 SK 1-1 Beraber Kaldı

Kırıkkale FK ve Ağrı 1973 SK 1-1 Beraber Kaldı
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TFF 3. Lig 4. Grup'un 17. haftasında Kırıkkale FK, evinde Ağrı 1973 SK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Yıldıray Koçal ve Efe Binici tarafından atıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 17. haftasında Kırıkkale FK, evinde karşılaştığı Ağrı 1973 SK ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: İbrahim Güner, Saadettin Ebrar Yaşçın, Ufuk Çelebi

Kırıkkale Futbol Kulübü: Furkan Yıldırım, Emre Tosun, Yıldıray Koçal, Sergen İlhan (Buğra Şahiner dk. 46), Osman Arslantaş (Ömer Turan dk. 74), Nurettin Çağlar (Bahattin Köse dk. 74), Behlül Aydın (Seyit Mehmet Söğüt dk. 60), Emre Keleşoğlu, Abdulkadir Korkut, Muharrem Öner (Adem Ercan dk. 14), Burak Avşar

Kolibri Ağrı 1973 SK: Vedat Büyükgül, Mahmut Emin Kabul, Osman Yıldırım, İlhan Topatar (Emrah Tacir dk. 46), Barış Şen (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 88), Oğuzhan Eskiköy (Talha Aydemir dk. 72), Fatih Mehmet Ekinci, Hüseyin Bektaş (Yunus Emre Karaman dk. 46), Emir Aydın, Efe Binici, Hivan Özkurt

Goller: Yıldıray Koçal (dk. 5) (Kırıkkale FK), Efe Binici (dk. 90+11) (Ağrı 1973 SK)

Kırmızı kartlar: Osman Yıldırım (dk. 80) Emir Aydın (dk. 90+4) (Kolibri Ağrı 1973 SK)

Sarı kartlar: Adem Ercan (Kırıkkale FK), Hüseyin Bektaş (Kolibri Ağrı 1973 SK) - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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