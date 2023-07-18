Kirasına gelen zammı açıklayan Babel, isyan etti: Türk lirası 10 yıl sonra nerede olacak?

Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel'in Türkiye ekonomisi ve Türk lirasına ilişkin yorumları sosyal medyada gündem oldu. Kirasına yüzde 100 zam yapıldığını belirten Hollandalı futbolcu, "Türk Lirası 10 yıl sonra nerede olacak? Türkiye'ye ilk geldiğimde Dolar 2.6 civarındaydı bugün 26 TL'yi geçti. Türk lirası büyük değer kaybetti." dedi.