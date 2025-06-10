Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı

Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
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Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Anadolu Efes, 94-87'lik skorla kazandı. Bu skorla birlikte Anadolu Efes, zorlu geçen seride 2-1 öne geçti.

FİNALDEKİ RAKİP FENERBAHÇE BEKO

Serinin bir sonraki maçı perşembe günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, finalde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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