Kıran kırana seride Anadolu Efes durumu 2-1 yaptı
Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı 94-87 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Anadolu Efes, 94-87'lik skorla kazandı. Bu skorla birlikte Anadolu Efes, zorlu geçen seride 2-1 öne geçti.
FİNALDEKİ RAKİP FENERBAHÇE BEKO
Serinin bir sonraki maçı perşembe günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım, finalde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk mücadelesi verecek.