Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Altay Bayındır'a dünya devi talip oldu

Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Altay Bayındır'a dünya devi talip oldu

Spor Haberleri

Daha önce Altay Bayındır için ilgi mektubu gönderen İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin kaptanı için harekete geçiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Altay için 10,5 milyon euroluk teklif hazırlandı.

İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ı bir kez daha radarına aldı. Geçtiğimiz sezon Altay için ilgi mektubu gönderen Inter, sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Tuttosport'taki habere göre; 10,5 milyon euroluk teklif hazırlandı. Sezonun bitmesiyle Inter, Fenerbahçe ile temas kuracak.

Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Altay Bayındır'a dünya devi talip oldu

Inter'de 27 yaşındaki Ganalı kaleci Andre Onana'nın arkasında bekleyen isimler 38 yaşındaki Handanovic ve 40 yaşındaki Alex Cordaz. Önümüzdeki sezon Inter'in tek kalecisi Onana olacak. Ganalı file bekçesinin arkasında bekleyen ismin ise Altay olması bekleniyor.

Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Altay Bayındır'a dünya devi talip oldu

Bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Altay, önümüzdeki sezon hazır olacak. Fenerbahçe'nin kalesi sezon sonuna kadar İrfan Can Eğribayat'a emanet.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Altay Bayındır Inter Milan Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title