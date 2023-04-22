Kimsenin aklının ucundan geçmezdi! Altay Bayındır'a dünya devi talip oldu

Daha önce Altay Bayındır için ilgi mektubu gönderen İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin kaptanı için harekete geçiyor. İtalyan basınındaki haberlere göre Altay için 10,5 milyon euroluk teklif hazırlandı.

İtalyan devi Inter, Fenerbahçe'nin kaptanı Altay Bayındır'ı bir kez daha radarına aldı. Geçtiğimiz sezon Altay için ilgi mektubu gönderen Inter, sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

10,5 MİLYON EURO

Tuttosport'taki habere göre; 10,5 milyon euroluk teklif hazırlandı. Sezonun bitmesiyle Inter, Fenerbahçe ile temas kuracak.

TEK KALECİ ONANA KALDI

Inter'de 27 yaşındaki Ganalı kaleci Andre Onana'nın arkasında bekleyen isimler 38 yaşındaki Handanovic ve 40 yaşındaki Alex Cordaz. Önümüzdeki sezon Inter'in tek kalecisi Onana olacak. Ganalı file bekçesinin arkasında bekleyen ismin ise Altay olması bekleniyor.

AMELİYAT OLDU

Bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olan Altay, önümüzdeki sezon hazır olacak. Fenerbahçe'nin kalesi sezon sonuna kadar İrfan Can Eğribayat'a emanet.