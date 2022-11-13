Kimse kulaklarına inanamadı! Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı canlı yayında son noktayı koydu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaybettikleri Konyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görevi bırakacağının sinyalini veren Gözbaşı, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum." dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı görevi bırakacağının sinyalini verdi.

"AFFIMI İSTİYORUM"

Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum." dedi.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gözbaşı ayrıca, "Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için gerekli çağırıyı yapıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.