Kimse kulaklarına inanamadı! İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli olay oldu

Fenerbahçe, 2-1 kazandığı AEK Larnaca maçının öncesi ve sonrasına ait görüntüleri YouTube kanalından paylaştı. Videoda İsmail Yüksek'in havaalanında Jorge Jesus'un fotoğrafını çekmeden önce kullandığı, "Bak şimdi babamı çekiyorum." sözleri büyük ilgi gördü. Bu ifade sarı-lacivertli taraftaları da mest ederken, Portekizli hoca için övgü dolu yorumlar yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp Güney Kıbrıs deplasmanının hikayesini YouTube kanalından paylaşırken, videodaki bir an büyük reaksiyon aldı.

"BAK ŞİMDİ BABAMI ÇEKİYORUM"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle formayı kapan İsmail Yüksek, Portekizli hocaya büyük bir sevgi duyuyor. AEK Larnaca maçı için Güney Kıbrıs'a giden sarı-lacivertli kafilede eline fotoğraf makinesini alan İsmail Yüksek, havaalanında Jorge Jesus'un fotoğrafını çekti. İsmail Yüksek'in fotoğrafı çekmeden önce, "Bak şimdi babamı çekiyorum." ifadelerini kullanması taraftarı adeta mest etti. Fenerbahçeliler sosyal medyada hem İsmail Yüksek hem de Jesus için övgü dolu yorumlarda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN DEĞİŞİLMEZ İSİMLERİNDEN OLDU

İsmail Yüksek, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle takımın değişilmez isimleri arasına girdi. Genç futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı üretti. İsmail Yüksek özellikle orta sahadaki geçişi sağlaması, fiziksel gücü ve defansif yetenekleriyle ön plana çıkıyor.