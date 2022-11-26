Kimse bu imzayı beklemiyordu! Genç yıldız resmen Fenerbahçe'de

Altyapıya hamlelerine devam eden Fenerbahçe, Almanya'da yetişen orta saha Ozan Suncak'ı kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe'den Dünya Kupası arasında sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki orta saha Ozan Suncak'ı renklerine bağladı.

KARİYERİ STUTTGART'TA BAŞLADI

Fenerbahçe, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen forması giyen Ozan Suncak ile resmi sözleşme imzaladı. Merkez orta saha olarak görev yapan futbolcu, kariyerine Stuttgart altyapısında başladı.

5 MAÇTA FORMA GİYDİ

31 Temmuz 2004'te dünyaya gelen Ozan Suncak, futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlarken, son olarak Reutlingen U19 takımında forma giydi. Merkez orta saha olarak görev yapan futbolcu, bu sezon 5 maçta forma giydi.