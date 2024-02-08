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Kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın istediği yerli golcü Serdar Dursun çıktı

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Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun'un transferi konusunda Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Tekrar Fenerbahçe'nin yolunu tutacak olan Serdar, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, eski golcüsü Serdar Dursun transferinde mutlu sona ulaştı.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük Serdar Dursun transferi için başkanlar düzeyinde anlaşma sağladı. Serdar Dursun takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

6 GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'te bu sezon görev aldığı 25 maçta toplam 6 gol attı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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