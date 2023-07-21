Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Hoffenheim'e transferi için İstanbul'dan ayrıldı. 15 milyon euro'ya transfer olduğu konuşulan Szalai, duygusal bir açıklama yaparak Fenerbahçe'ye olan sevgisini dile getirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, Hoffenheim'e transferi için İstanbul'dan ayrıldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılan Macar futbolcu, duygusal bir veda konuşması yaptı.

"FENERBAHÇE BENİM AİLEM"

Macar stoper yaptığı açıklamada, "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım" dedi.

KIM MIN-JAE'YE RAKİP OLACAK

Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek