Kim Milyoner Olmak ister'e damga vuran 300 bin lira değerindeki soru! Şıklara dikkat

ATV'de yayınlanan ve Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında, Türk futbol tarihinin unutulmaz maçlarından biriyle ilgili bir soru izleyicilerin dikkatini çekti.

300 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ BEŞİKTAŞ SORUSU

Programda yarışmacıya yöneltilen 300 bin lira değerindeki soru şu şekildeydi: "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği', 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?"

Şıklar ise şöyle:

A: Metin 1, Ali 1, Feyyaz 1

B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3

C: Metin 5, Ali 3, Feyyaz 1

D: Metin 0, Ali 0, Feyyaz 0

300 BİN LİRALIK SORU İÇİN ÇOK BASİT YORUMLARI YAPILDI

Sorulan soru ilk bakışta çok zor gibi gözükse de şıklar cevabı direkt olarak ele verdi. Sorulan soruda maçın skorunun 10-0 olarak bittiği belirtilirken, şıklarda B şıkkı dışındaki şıklarda verilen rakamların toplamının 10 ile uyuşmadığı görüldü. Birçok izleyici, soruyu çok kolay bularak dikkat ve mantık sayesinde cevabı bilmese dahi basit bir şekilde 300 bin lira kazanılabileceğini dile getirdi.