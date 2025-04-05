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Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası

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2-1 Galatasaray'ın galip geldiği ve büyük olaylara sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası kesildi. Mücadelede ve sonrasında çıkan olaylarda çeşitli nedenlerden dolayı kırmızı kart görerek PFDK'ya sevk edilen isimlerden Jose Mourinho 3 maç ceza aldı. Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. İşte diğer isimlere verilen cezalar...

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre cezalar ve isimler şöyle;

  • Fred: 3 maç ceza alan Fred'in cezası lige yansımayacak.
  • Mert Hakan Yandaş : 1 maç ceza aldı. Cezasını önümüzdeki sezon kupada çekecek.
  • Jose Mourinho : 3 maç ceza alan Mourinho'nun cezası lige yansımayacak. Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Okan Buruk'un fiili saldırı öncesinde yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi.
  • Salvatore Foti: 4 maç ceza aldı.
  • Sandro Zufic: 4 maç ceza aldı.
  • Mario Branco: Para cezası aldı.

Kararlar Fenerbahçe kulübüne tebliğ edildi. Sarı-Lacivertliler Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

GALATASARAY DOSYALARI GÖRÜŞÜLMEDİ

Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.

Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAaa:

dipnot: Cezanın lige yansıması için 4 maç ceza verilmesi gerekirdi ve fenerin 4 sonraki maçı beşiktaş ile kendi sahasında şimdi neden 3 maç ceza aldıklarını herkes anlamıştır umarım ve bu tffnin tüm kurullarıyla beraber açık bir şekilde fener lehine karar aldığını görmüştür.Yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun.

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