Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası
2-1 Galatasaray'ın galip geldiği ve büyük olaylara sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası kesildi. Mücadelede ve sonrasında çıkan olaylarda çeşitli nedenlerden dolayı kırmızı kart görerek PFDK'ya sevk edilen isimlerden Jose Mourinho 3 maç ceza aldı. Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. İşte diğer isimlere verilen cezalar...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre cezalar ve isimler şöyle;
- Fred: 3 maç ceza alan Fred'in cezası lige yansımayacak.
- Mert Hakan Yandaş : 1 maç ceza aldı. Cezasını önümüzdeki sezon kupada çekecek.
- Jose Mourinho : 3 maç ceza alan Mourinho'nun cezası lige yansımayacak. Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Okan Buruk'un fiili saldırı öncesinde yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi.
- Salvatore Foti: 4 maç ceza aldı.
- Sandro Zufic: 4 maç ceza aldı.
- Mario Branco: Para cezası aldı.
Kararlar Fenerbahçe kulübüne tebliğ edildi. Sarı-Lacivertliler Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.
GALATASARAY DOSYALARI GÖRÜŞÜLMEDİ
Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.