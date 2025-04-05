Kim kaç maç ceza aldı? İşte olaylı derbinin faturası

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe oyuncularının/personellerinin aldığı cezalar belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre cezalar ve isimler şöyle;

Fred: 3 maç ceza alan Fred'in cezası lige yansımayacak.

Mert Hakan Yandaş : 1 maç ceza aldı. Cezasını önümüzdeki sezon kupada çekecek.

: 1 maç ceza aldı. Cezasını önümüzdeki sezon kupada çekecek. Jose Mourinho : 3 maç ceza alan Mourinho'nun cezası lige yansımayacak. Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Okan Buruk'un fiili saldırı öncesinde yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi.

: 3 maç ceza alan Mourinho'nun cezası lige yansımayacak. Jose Mourinho'ya verilen 3 maçlık cezada Portekizli teknik adama 'tahrik' indirimi uygulandı. Okan Buruk'un fiili saldırı öncesinde yaptığı hareketler ve söylemler PFDK tarafından 'tahrik' olarak kabul edildi. Salvatore Foti: 4 maç ceza aldı.

Sandro Zufic: 4 maç ceza aldı.

Mario Branco: Para cezası aldı.

Kararlar Fenerbahçe kulübüne tebliğ edildi. Sarı-Lacivertliler Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak.

GALATASARAY DOSYALARI GÖRÜŞÜLMEDİ

Galatasaray Kulübü henüz savunmasını vermediği için sarı-kırmızlılarla ilgili dosyalar görüşülmedi.