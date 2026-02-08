Kilis'te Bölgesel Amatör Lig maçında kavga
Çınarlı Gençlikspor ile Kozanspor FK arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Olaylar güvenlik güçleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.
KİLİS'te Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta karşı karşıya gelen Çınarlı Gençlikspor ve Kozanspor FK'lı futbolcular arasında kavga çıktı.
Kilis Stadyumu'nda oynanan amatör lig karşılaşmasında Kozanspor FK, deplasmanda Çınarlı Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş ardından ise tansiyon bir anda yükseldi. Çınarlı Gençlikspor futbolcuları ile Kozanspor FK'lı oyuncular arasında kavga çıktı. Sahada kısa süreli arbede yaşanırken, olaylara güvenlik güçleri ve görevliler müdahale etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor