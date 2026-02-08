Kilis'te Bölgesel Amatör Lig maçında kavga

KİLİS'te Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta karşı karşıya gelen Çınarlı Gençlikspor ve Kozanspor FK'lı futbolcular arasında kavga çıktı.

Kilis Stadyumu'nda oynanan amatör lig karşılaşmasında Kozanspor FK, deplasmanda Çınarlı Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş ardından ise tansiyon bir anda yükseldi. Çınarlı Gençlikspor futbolcuları ile Kozanspor FK'lı oyuncular arasında kavga çıktı. Sahada kısa süreli arbede yaşanırken, olaylara güvenlik güçleri ve görevliler müdahale etti.