Haberler

Kilis'te Bölgesel Amatör Lig maçında kavga

Kilis'te Bölgesel Amatör Lig maçında kavga
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çınarlı Gençlikspor ile Kozanspor FK arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçının ardından futbolcular arasında kavga çıktı. Olaylar güvenlik güçleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

KİLİS'te Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta karşı karşıya gelen Çınarlı Gençlikspor ve Kozanspor FK'lı futbolcular arasında kavga çıktı.

Kilis Stadyumu'nda oynanan amatör lig karşılaşmasında Kozanspor FK, deplasmanda Çınarlı Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş ardından ise tansiyon bir anda yükseldi. Çınarlı Gençlikspor futbolcuları ile Kozanspor FK'lı oyuncular arasında kavga çıktı. Sahada kısa süreli arbede yaşanırken, olaylara güvenlik güçleri ve görevliler müdahale etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız

Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

İnanılmaz anlar! Yolda ilerleyen araca atladı, polisi görünce kaçtı
Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması

Mide bulandıran dosyadan o da çıktı! Bakın kendini nasıl savundu
İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu fark eden şaştı kaldı

İstanbul'un göbeğinde şarkı söyledi, kim olduğunu anlayan şaştı kaldı