Haberler

Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan derbi için prim kararı

Kesenin ağzı açıldı! Galatasaray'dan derbi için prim kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde futbolculara 1 milyon euro prim verileceğini açıklarken, takımın son yıllarda uyguladığı kamp düzeninin de değişmeyeceği belirtildi.

  • Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazanması halinde futbolculara 1 milyon euro prim verecek.
  • Galatasaray, derbi maçı öncesinde kamp düzenini değiştirmeyerek futbolcuların geceyi evlerinde geçirmesine izin verecek.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sözü verdi.

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray yönetimi prim kararını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, kritik karşılaşmanın kazanılması halinde futbolculara 1 milyon euro prim verileceğini duyurdu.

DERBİ GALİBİYETİNE DEV PRİM

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş karşılaşmasını kazanılması durumunda takıma Şampiyonlar Ligi maçlarında uygulanan prim sistemine benzer şekilde 1 milyon euro (yaklaşık 51 milyon TL) ödül verileceğini belirledi.

KAMP DÜZENİ DEĞİŞMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekip son dört sezondur uyguladığı maç günü düzenini bu derbide de bozmayacak. Galatasaray, cuma günü son taktik çalışmasını yaptıktan sonra kampa girmeyecek ve futbolcular geceyi evlerinde geçirecek.

Takım cumartesi günü öğle saatlerinde Kemerburgaz'da toplanacak ve buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye hareket edecek.

ÖZBEK VE BURUK'TAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, taraftarların düzenlediği iftar programına katıldı. Özbek burada yaptığı konuşmada, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de söz veriyorum" dedi.

Teknik direktör Okan Buruk ise taraftara seslenerek, "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi