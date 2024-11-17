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Keşan DOÇEK Üyeleri Toros Dağları'nda Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi

Keşan DOÇEK Üyeleri Toros Dağları'nda Doğa Yürüyüşü Gerçekleştirdi
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Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri, Toros Dağları'ndaki Isauria Yolu'nda 16 kişilik ekiple yürüyüş yaptı. Yürüyüş, Çimi köyünden başlayarak İnişdibi köyünde sona erdi ve ekip, bölgedeki doğal ve tarihi güzellikleri keşfetti.

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleri Toros Dağları'ndaki Isauria Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, yaptığı yazılı açıklamada, 16 kişilik ekiple gerçekleştirilen yürüyüşün Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Çimi köyüden başlayarak İnişdibi köyünde sona erdiğini belirtti.

Ekibin Isauria Yolu'nda doğal ve tarihi güzelliklere şahit olduğunu belirten Eşme, şunları kaydetti:

"DOÇEK ekibimiz geçtiğimiz yıl tamamladıkları Bozkır-Çimi etabının ardından bu yıl, Çimi köyünden İnişdibi'ne uzanan yaklaşık 75 kilometrelik bölümü yürüdü. İlk günü hafif bir hazırlık aşaması olarak geçiren ekip, ikinci günden itibaren kamp yüküyle Akdeniz'in sert coğrafyasında doğanın güzelliklerini ve zorluklarını göğüsledi. Her zaman yaptığımız olağan faaliyetlerin dışında bu tür faaliyetlerle grubun doğa sporlarındaki vizyonunu da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yine farklı bir etkinlik içinde olacağız."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
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