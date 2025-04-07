Kerem ve Orkun şov yaptı! Benfica, Porto'yu deplasmanda dağıttı

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto ile karşılaştı. Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 4-1 kazandı. Benfica, 82 yıl sonra Porto'ya deplasmanda 4 gol atmanın sevincini yaşadı.

KEREM VE ORKUN ASİST YAPTI

Benfica 41. saniyede Vangelis Pavlidis'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk golün asistini milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.

Perdeyi erken açan Vangelis Pavlidis 42. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarıdaki gollerin sahibi Vangelis Pavlidis, 69. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Samu Aghehowa 81. dakikada kaydettiği gol, farkı 2'ye indirdi. 90+4. dakikada Nicolas Otamendi'nin golü maçın skorunu belirledi. Otamendi'nin golünde asisti milli futbolcumuz Orkun Kökçü yaptı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından lider Benfica 68 puana yükseldi, üçüncü sıradaki Porto 56 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Sporting, 65 puanla ikinci sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Porto, deplasmanda Casa Pia'nın konuğu olacak. Benfica ise gelecek hafta ligde sahasında Arouca'yı ağırlayacak.