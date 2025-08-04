Kerem Kazaz Finlandiya Rallisi'ni Beşinci Tamamladı

Kerem Kazaz Finlandiya Rallisi'ni Beşinci Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi adına mücadele eden Kerem Kazaz, Finlandiya Rallisi'ni beşincilikle tamamlayarak puanlarını 48'e çıkardı. Takım, sonraki yarışma için hazırlıklarını sürdürüyor.

DÜNYA Gençler Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi adına mücadele eden Kerem Kazaz, Finlandiya Rallisi'ni beşincilikle tamamladı.

Team Petrol Ofisi'nin 19 yaşındaki milli sporcusu Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) dördüncü yarışı olan Finlandiya Rallisi'ni beşinci sırada bitirerek puanlarını 48'e çıkardı.

Ralliye sakin bir tempo ile başlayan Team Petrol Ofisi ekibi, Finlandiya'nın etaplarında mücadele sergiledi. Team Petrol Ofisi şampiyonanın 16-19 Ekim tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşecek final yarışı öncesi, 12-14 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Rallisi'nde boy gösterecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu! Zirvedeki isim değişmedi

Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu! Zirve değişmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.