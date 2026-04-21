Kerem Kamal'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Kerem Kamal, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 63 kilogramda mücadele ederek bronz madalya elde etti.

Arnavutluk'un Tiran kentinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 63 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, ilk turda Ukraynalı Maksym Liu'yu 10-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde U23 dünya şampiyonu Moldovalı Vitali Eriomenco ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibine 6-5 mağlup oldu.

Kerem Kamal, bronz madalya müsabakasında ise Gürcü rakibi Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Milyonların beklediği haber geldi
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu

Skriniar'dan sonra PSG'den Süper Lig'e bir yıldız daha

İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı

Bu tarihten sonra doğanlar ömür boyu satın alamayacak
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu