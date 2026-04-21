Kerem Kamal'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli güreşçi Kerem Kamal, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 63 kilogramda mücadele ederek bronz madalya elde etti.
Arnavutluk'un Tiran kentinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 63 kilogramda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, ilk turda Ukraynalı Maksym Liu'yu 10-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Ziya Babashov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde U23 dünya şampiyonu Moldovalı Vitali Eriomenco ile karşılaşan Kerem Kamal, rakibine 6-5 mağlup oldu.
Kerem Kamal, bronz madalya müsabakasında ise Gürcü rakibi Pridon Abuladze'yi 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL