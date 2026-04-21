Kerem Kamal: Madalyanın tadını çıkaracağım ve Dünya Şampiyonası için hazırlanacağım

Kerem Kamal: Madalyanın tadını çıkaracağım ve Dünya Şampiyonası için hazırlanacağım
Milli güreşçi Kerem Kamal, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Yarı finalde 5-0 öne geçmesine rağmen kaybettiğini belirten Kamal, bu deneyimden ders alacağını ifade etti.

MİLLİ güreşçi Kerem Kamal, "Yarı finalde 5-0 öne geçince maçı vermemeliydim. Buradan dersler alacağım ama şimdi anın, madalyanın tadını çıkaracağım ve Dünya Şampiyonası için hazırlanacağım" dedi.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 63 kiloda milli sporcu Kerem Kamal, bronz madalya kazandı. Müsabakanın ardından Kerem Kamal, nişanlısı Zeynep Yetgil ile birlikte açıklamalarda bulundu. Kendisini yalnız bırakmadığı için nişanlısı Zeynep Yetgil'e teşekkür eden Kerem Kamal, "Kariyerimin en büyük madalyalarını sevgili nişanlım Zeynep ile aldım. Zeynep'in bana manevi kattığı güç çok büyük seviyede. İki gün sonra kendisinin maçı olmasına rağmen beni burada yalnız bırakmadı. Zeynep'in tribünde olduğunu bilmek beni ekstra motive ediyor. Bugün ben madalya kazandım, iki gün sonra da nişanlım Zeynep Yetgil'in maçı var ve kalbim dualarım onunla olacak" sözlerini sarf etti.

'MADALYANIN TADINI ÇIKARACAĞIM'

Yarı final maçında 5-0 öndeyken kaybetmesinden ders çıkaracağını ifade eden Kerem Kamal, sözlerine şöyle devam etti:

"Mücadele bizim elimizde, sonuç değil. Sonuna kadar mücadele ediyoruz, sonuç Rabbimin istediği gibi oluyor. Yarı finalde 5-0 öne geçince maçı vermemeliydim. Buradan dersler alacağım ama şimdi anın, madalyanın tadını çıkaracağım ve Dünya Şampiyonası için hazırlanacağım."

ZEYNEP YETGİL: KEREM'İN MAÇINDA ÇOK DAHA FAZLA HEYECANLANIYORUM

Milli sporcu Zeynep Yetgil ise, "Ben kendi maçımda bu kadar heyecanlanmıyorum. Çok güzel bir emek var ortada tebrik ediyorum. Kerem'in maçında çok daha fazla heyecanlanıyorum. Sanki ikimiz de minderde mücadele ediyor gibi oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
