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Kerem Demirbay, Sparta Prag maçında gol attı

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Sparta Prag maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Sparta Prag maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Kerem Demirbay'dan geldi. Müsabakanın 19. dakikasında Mauro Icardi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kerem topla ilerleyip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

30 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılardaki 2. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu daha önce Sivasspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Demirbay 83. dakikada yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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