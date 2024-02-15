Kerem Demirbay, Sparta Prag maçında gol attı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Sparta Prag maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Kerem Demirbay'dan geldi. Müsabakanın 19. dakikasında Mauro Icardi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Kerem topla ilerleyip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

30 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılardaki 2. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu daha önce Sivasspor maçında rakip fileleri havalandırmıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Demirbay 83. dakikada yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı. - İSTANBUL