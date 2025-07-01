Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek

Süper Lig devi Galatasaray'da gelecek sezonun ana kadrosunda düşünülmeyen Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu.

İKAS EYÜPSPOR İLE ANLAŞTI

Galatasaray'a 2023-2024 sezonunun başında transfer olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

FORMA NUMARASI 10

Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Deneyimli isim, İstanbul ekibinde 10 numaralı formayı giyecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Sarı-kırmızılı formayla 34 maça çıkan Kerem Demirbay, bu maçlarda 3 asist kaydetti.