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Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta

Spor Haberleri

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, DG Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, DG Sivasspor'dan genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin'i transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Genç oyuncu daha sonra sağlık kontrollerinden geçti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kerem Atakan Kesgin Sivasspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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