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Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

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Benfica, Portekiz Ligi'nin 14. haftasında konuk olduğu AVS ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu takımının attığı tek golün asistini yaparken, aldığı bir darbe sonrası hakeme yaptığı hareket Portekiz'de manşetleri süsledi.

Portekiz Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Benfica, deplasmanda AVS ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu takımının attığı tek golün asistini yaptı. Ancak milli futbolcu bu kez skor katkısıyla değil, maruz kaldığı sert müdahale ve ardından hakem Joao Gonçalves'e yaptığı hareketle Portekiz'de manşetlere taşındı.

ACILAR İÇİNDE YERDE KALDI

Kerem, AVS stoperi Devenish'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kaldı. Kolombiyalı stoper sarı kartla cezalandırılırken, Kerem Aktürkoğlu karara şiddetle itiraz etti.

ALDIĞI DARBENİN İZİNİ HAKEME GÖSTERDİ, MANŞET OLDU

Formasını sıyıran Kerem Aktürkoğlu, beline aldığı darbe sonrası sırtındaki izi hakeme gösterdi. Bu hareketi manşetine taşıyan Benfica'ya yakın kaynaklar, Kerem'in aldığı sert darbeyi vurgulayarak "Sadece hakem görmedi" ifadesini kullandı. Milli yıldız, karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan çıkarak yerini Florentino'ya bıraktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 17 maça çıktı. 26 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Sezon başında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem'in takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

ÇİRKİN ÇOCUK SAKİN OL

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme115
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Haber YorumlarıTaş:

Sallama video koymuşsun gene editör seni gidi seniii yaramaz şeyy…….

Yorum Beğen5
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